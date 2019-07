Au terme d'une seconde période plus animée que la première, le Sénégal se qualifie pour les demi-finales de la CAN par un trou de souris. Le Bénin s'est montré deux fois dangereux après la pause mais il a craqué au fil du match et a failli concéder d'autres buts après le premier.

En demie, les Lions de la Téranga défieront dimanche Madagascar ou la Tunisie.