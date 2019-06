CAN-2019 : Madagascar tient tête à la Guinée

C’était la soirée des premières, à Alexandrie, lors du match entre la Guinée et Madagascar. Première CAN, premiers buts, et premier point pour les Malgaches. Premier match nul de la compétition, mais aussi match le plus prolifique pour l’instant (2-2). Et de façon plus anecdotique, premier but d’un joueur de Ligue 1 française, du Guinéen de Dijon Sory Kaba.



Pourtant, au vu de la première demi-heure de jeu, cette rencontre, dans un stade d’Alexandrie bien peu rempli, n’avait rien de très emballant. Des Guinéens, favoris, qui tiennent le ballon sans trouver la faille, face à des Malgaches appliqués et bien regroupés.