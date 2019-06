CAN 2019- Pour cette édition, il est prévu deux pauses fraîcheur par match !

Organisée pour la première fois en été, qui plus est en Egypte, la CAN 2019 va se jouer sous de fortes températures puisque la moyenne se situe entre 35 et 38°C à cette période de l’année au pays des Pharaons.

Par conséquent, dakarposte a appris que la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu’elle va appliquer les recommandations de la FIFA en prévoyant deux pauses fraîcheur par match (une pour chaque mi-temps). Celles-ci-interviendront entre la 30 et la 75 minute et pourront durer jusqu’à 3 minutes chacune.

Il s’agit notamment de répondre à une inquiétude de la part de la Tunisie, qui avait exprimé ses craintes quant aux fortes températures. Rappelons que chaque jour, le premier match au programme débutera à 16h30 heure locale.