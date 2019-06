CAN 2019 : SADIO MANÉ A REJOINT LE GROUPE

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a désormais à disposition l’ensemble des 23 joueurs appelés à défendre les couleurs du Sénégal à la CAN avec l’arrivée de son attaquant et leader technique, Sadio Mané, ont rapporté plusieurs médias sénégalais.



L’attaquant vedette des Lions, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool aux dépens de Tottenham (2-0), avait bénéficié de jours supplémentaires de repos avant de rejoindre le stage des Lions.



L’équipe du Sénégal a démarré le 4 juin son stage à Saly Portudal avant de s’envoler vendredi dernier pour l’Espagne dans le cadre d’une seconde phase de préparation devant s’achever ce vendredi.



De l’Espagne, Aliou Cissé et ses protégés vont rallier le Caire (Egypte) où ils doivent affronter dimanche le Nigeria en match amical.



Mardi, les Lions ont largement battu une sélection amateurs de leur ville de stage 7-0.



Sur les 25 joueurs présélectionnés, Aliou Cissé a recalé Sidy Sarr (Lorient, France) et Santhi Ngom (Nancy, France).



Au premier tour, le Sénégal jouera respectivement contre la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya.

















aps