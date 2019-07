CAN 2019-Sadio Mané : « désormais, je vais donner la chance aux autres pour qu’ils tirent les penalties »

Cette fois, ça sent la fin. Après avoir manqué deux fois de suite ses penalties avec l’équipe du Sénégal dans cette CAN 2019, Sadio Mané a décidé de céder la sentence à un de ses coéquipiers la prochaine fois. Il l’a fait savoir en zone mixte à la fin du match Ouganda-Sénégal remporté (0-1) par les Lions.



Une décision qui semble être la bonne puisqu’il n’est pas un spécialiste dans ce domaine même s’il veut porter l’équipe. Il l’a donc reconnu aujourd’hui.



Mais, heureusement pour lui, les Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à son but inscrit à la 15e minute de jeu.



« L’essentiel est fait. Dans la vie, il faut reculer pour mieux. Aujourd’hui, j’ai encore raté un penalty. Je pense qu’à un moment donné, il fait penser à l’équipe. L’équipe m’a donné la chance trois fois, j’ai raté. Dans la vie, il ne fait pas abandonner. Je ne vais pas abandonner de tirer les pénaltys, mais par contre, je vais donner la chance aux autres, pendant toute la durée de la CAN. Je veux retourner en club pour beaucoup travailler et revenir en force. C’est vrai que j’ai marqué l’unique but de la victoire, mais le plus important c’est que l’équipe s’est qualifiée. Même si ce n’était pas évident. On avait en face de nous une belle équipe de l’Ouganda. Le plus important, c’est de se qualifier au prochain tour. Et on l’a fait. On va essayer de préparer les quarts comme il se doit. »