CAN 2019 : TOUS LES 22 SÉNÉGALAIS SONT APTES

Les 22 footballeurs sénégalais présents au Caire sont aptes pour la demi-finale devant opposer ce dimanche à partir de 16h GMT, le Sénégal à la Tunisie au stade du 30 Juin, a constaté l’APS.



Tous les 22 acteurs se sont entraînés sous l’œil des médias,

vendredi en fin de journée au terrain annexe du ‘’30 Juin’’.



Absents de la séance de jeudi, les attaquants Mbaye Niang et

Mbaye Diagne ont été au côté de leurs coéquipiers comme l’avait annoncé quelques heures plus tôt vendredi matin, le sélectionneur national, Aliou Cissé en conférence de presse.





Blessé à la main lors de l’échauffement du match contre le

Kenya, le gardien Edouard Mendy est rentré en France pour soigner son doigt cassé réduisant l’effectif de 23 à 22 joueurs sénégalais durant cette phase finale de CAN.





L’autre demi-finale opposera au stade international du

Caire, le Nigeria à l’Algérie.









aps