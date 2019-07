CAN 2019 : TROIS ABSENTS À LA SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DE CE LUNDI

Trois joueurs en l’occurrence les milieux de terrain, Alfred Ndiaye et Krépin Diatta et l’attaquant Ismaila Sarr n’ont pas été vus à la séance d’entraînement de ce lundi qui a eu lieu au terrain annexe du 30 juin.





Le groupe de performance de 19 joueurs s’est entraîné sous

la conduite du sélectionneur national, Aliou Cissé afin de préparer la rencontre de quart de finale devant opposer les Lions aux Ecureuils du Bénin ce mercredi.





Le Sénégal est réduit à 22 joueurs avec la blessure de son gardien titulaire Edouard Mendy (Reims) qui a d’ailleurs rejoint la France pour des soins.



Ce lundi, avec les deux derniers matchs de huitième de finale Mali-Côte d’Ivoire et Tunisie-Ghana, tous les tableaux de quarts de

finale sont connus :



Mercredi en sus de Sénégal-Bénin, il y aura Nigeria-Afrique

du Sud.



Jeudi, il y aura Côte d’Ivoire-Algérie et Madagascar-Tunisie.



Sur les huit quart de finalistes, quatre sont ouest-africains avec le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Nigeria.











aps