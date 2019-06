CAN-2019 : l’Algérie démarre par un succès convaincant face au Kenya

Parmi les favoris de cette CAN-2019, l’Algérie a parfaitement tenu son rang face au Kenya, dimanche 23 juin au stade du 30-Juin du Caire, que le millier de supporters algériens présents ont réussi à animer.



Sans forcer, les Fennecs se sont imposés 2-0 contre des Harambee Stars assez faibles. Un score déjà acquis à la mi-temps, grâce à un penalty obtenu par Atal et transformé par Bounedjah, puis un but de Mahrez à la conclusion d’une belle action, juste avant la pause.



Les Fennecs ont abordé ce match, contre l’adversaire en théorie le plus faible de ce groupe C, sur les chapeaux de roue, monopolisant le jeu pendant quasiment tout le premier quart d’heure. Ils usent de long ballons pour passer la défense adverse, et Marhez, Belaïl et Bounedjah font le siège de la surface kényane. Les Fennecs manquent toutefois de précision dans la finition et n’arrivent pas à concrétiser leur domination.



Les Kényans, eux, peinent à récupérer le ballon, encore plus à le conserver, et multiplient les fautes. Jusqu’à ce qu’Atal obtiennent un penalty, transformé par Bounedjah, qui frappe tranquillement dans l'axe, alors que le gardien avait déjà plongé (1-0, 34e).



Un Algérie - Sénégal prometteur



Juste avant la pause, Mahrez fait logiquement le break. Arrivé lancé il transforme du plat du pied une passe en retrait calibrée de Benacer (2-0, 43e).



En seconde période, le rythme est nettement retombé, les Fennecs ont continué à prendre d’assaut la moitié de terrain adverse, face à des Kényans limités et résignés. Les Harambee Stars ont tout de même eu un sursaut d’orgueil dans le dernier quart d’heure, profitant du relâchement des Fennecs, mais sans parvenir à trouver la faille.



Avec cette victoire probante, l'Algérie entame parfaitement cette compétition et partage la tête du groupe C avec le Sénégal, vainqueur de la Tanzanie sur le même score un peu plus tôt. Le choc entre ces deux équipes, jeudi prochain, s'annonce prometteur !