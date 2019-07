CAN 2019 : l’élimination de l’Egypte montre qu’il n’y a plus de petite équipe ( Aliou Cissé)

Le Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé prend bien au sérieux l’équipe du Benin,son prochain adversaire au quart de finale de la CAN. Selon le technicien Sénégalais, l’élimination de l’Egypte par l’Afrique du Sud, une des sélections les moins attendues à cette CAN prouve encore une fois qu’il n’y a plus de petite équipe. Aliou Cissé donne aussi le cas de l’équipe Ougandaise qui a causé pas mal de problèmes au Sénégal en huitième de finale et qui, il y a juste quelque années était le petit poucet du football Africain.

Le Maroc aussi a fait les frais de la rencontre contre des écureuils du Benin en huitième de finale de la CAN. Une équipe Béninoise bien en place et organisée selon Aliou cissé qui soutient que le Sénégal va bien prendre au serieux son adversaire du 10 juillet.

Les lions ont déjà commencé à affuter leurs armes avec une séance d’entrainement ouverte au public ce dimanche, après la journée repos accordée aux joueurs le samedi.

Les camarades de Sadio Mané se concentrent sur leur sujet et ne tiennent pas à se laisser distraire par le moindre détail.