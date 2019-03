CAN-2019 : neuf ans après, le Bénin retrouve la Coupe d’Afrique

Neuf longues années que le Bénin n’avait plus goûté à la Coupe d’Afrique des nations. Après avoir conclu avec brio une solide campagne d’éliminatoires en battant le Togo (1-0), les Écureuils ont assuré leur participation à la CAN-2019, la quatrième après 2004, 2008 et 2010.



Face à des Togolais condamnés à gagner pour espérer une qualification, les Béninois ont su frapper d’entrée. L’ouverture, trouvée dans le premier quart d’heure par Djigla (1-0, 12e), a mis les hommes de Michel Dussuyer sur de bons rails. Portés par le bouillant public du stade de l’Amitié de Cotonou, les Écureuils ont ensuite géré toute la rencontre, face à des Togolais qui n’ont jamais réussi à forcer leur destin pour aller chercher leur ticket pour l’Égypte. Car même si Adebayor a un temps redonné l’espoirs aux siens (1-1, 72e), Mounié est venu mettre un terme au suspense dans les dix dernières minutes (2-1, 83e).



Adebayor, clap de fin ?



Une grosse déception pour la star du Togo qui, à 35 ans, avait tout récemment évoqué la possibilité de prendre sa retraite internationale. "C’est fort possible que le match de dimanche soit mon dernier avec le Togo", avait-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match.



Une chose est désormais certaine ou presque : le joueur africain de l’année 2008 a sans doute laissé passer là sa dernière opportunité de disputer une Coupe d’Afrique des nations sous le maillot des Éperviers.