CAN-2019 : rencontre avec DJ Moh Green, auteur de l'hymne de la Coupe d'Afrique

La Coupe d'Afrique des nations est une fête. Et toute fête se doit d'avoir son hymne. Alors que le coup d'envoi de la CAN-2019 sera donné le 21 juin en Égypte, DJ Moh Green a réuni les plus grandes stars africaines des musiques urbaines sur le titre "African Proud", à la gloire des nations qui vont s'affronter durant cette compétition. Sur le plateau de France 24, il est venu parler de son projet.



"'African proud', c'est la musique de l'Afrique qui gagne", explique le DJ franco-algérien, qui a notamment produit Sean Paul. "Je voulais parler de l'unité de l'Afrique."



Dans le clip d'"African Proud", on retrouve le Sénégalais Wally Seck, le Malien Iba One, l'Ivoirienne Josey, le Béninois Fanicko, le Camerounais Stanley Enow, le rappeur tunisien Kafon, le Congolais Héritier Watanabe et beaucoup de célébrités invitées dont Fally Ipupa, Vanessa Mdee, Magasco, DJ Arafat ou encore Zeynab.