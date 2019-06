CAN-2019 : un surprenant Bénin accroche le Ghana

Le Bénin n’a toujours pas gagné de match en Coupe d’Afrique, mais il a réussi une belle opération en tenant en échec le Ghana, mardi 25 juin, à Ismaïlia. C’est même seulement le 2e point récolté dans une CAN en quatre participations pour les Écureuils, qui peuvent se targuer, avec Mickael Poté, d’avoir inscrit le premier doublé de cette édition 2019.



En face le Ghana a plutôt maitrisé les débats, sous la houlette des frères Ayew, auteurs chacun d’un but. Mais l’expulsion très, très sévère de John Boye à l’heure de jeu leur a couté cher. Ce match nul arrange finalement le Cameroun, vainqueur plus tôt dans la journée de la Guinée-Bissau (2-0) dans ce groupe F.



Les frères Ayew en force



Le match a démarré sur les chapeaux de roue, avec un but inscrit dès la 2e minute par le Bénin : sur un contre lancé par Adéoti, Poté reprend dans la surface, dribble le gardien et marque (0-1). Mais quelques minutes plus tard, le Ghana se reprend et Jordan Ayew côté droit de la surface centre en retrait pour son frère André. Sa frappe est contrée mais elle finit dans les filets du gardien béninois (9e, 1-1).



Ce but remet les Black Stars sur les rails, qui reprennent la maîtrise du jeu. Mais attention, les Écureuils, en confiance, sont redoutables à la récupération. Le Bénin procède par contre et tente de profiter.



Le rythme ne retombe pas dans ce match ouvert, plaisant et plein de rebondissements. Juste avant la pause, Jordan Ayew, bien servi dans l'axe, prend Verdon de vitesse et ajuste Farnolle après un superbe enchaînement (42e, 2-1).





Incompréhension pour le Ghana



Peu après le retour des vestiaires, le défenseur ghanéen John Boye écope d'un carton jaune pour avoir pris trop de temps à tirer un coup franc et avoir laissé le ballon à son gardien (54e). Un avertissement très sévère, d’autant que le joueur avait déjà eu un carton en 1re période. C’est donc l’exclusion, le Ghana terminera le match à 10.



Grosse incompréhension du côté des Black Stars, qui repartent de plus belle à l’attaque. Mais en infériorité numérique, ils craquent dix minutes plus tard. Sur un corner joué à deux, Poté récupère devant le but et permet au Bénin d’égaliser (63e, 2-2).



Plus frais et en supériorité numérique, les Béninois se sont montrés plus entreprenants en fin de match, sans toutefois parvenir à obtenir leur première victoire à la CAN. Peut-être lors du prochain match, contre la Guinée Bissau. Pour le Ghana en revanche, il faudra corriger certains défauts, en défense notamment, avant le choc du groupe F contre le Cameroun, samedi.