CAN 2022 : LES SIGNAUX PASSENT AU VERT DANS LA SÉLECTION NATIONALE

Les signaux sont passés au vert dans la sélection nationale, avec l’arrivée de Sadio Mané et d’Edouard Mendy, lundi matin, sur le lieu de stage des Lions, où seul l’attaquant de Watford (élite anglaise) Ismaïla Sarr manque à l’appel.



Un doute subsiste encore quant à la participation de ce dernier à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui démarre le 9 janvier au Cameroun, suite à sa blessure contractée le 20 novembre dernier.



Son cas fait l’objet d’un bras de fer entre la Fédération sénégalaise de football et son club qui affirme que Sarr n’est pas encore apte à jouer.



Dans ce contexte, l’arrivée de Sadio Mané et d’Edouard Mendy chez les Lions en stage depuis quelques jours est incontestablement une bonne nouvelle.



Ils ont joué l’un contre l’autre en championnat dimanche (2-2) et semblent être dans un bon état de forme.



Sadio Mané, en plus d’avoir été un danger permanent pour Chelsea, a mis fin à neuf matchs sans but.



Edouard Mendy non plus n’a pas été en reste, lui qui a joué les sapeurs-pompiers pour son équipe au moins à trois reprises au cours de la partie.



Le portier des Lions a mis en échec une première fois Sadio Mané avant de sortir deux tentatives de l’Egyptien qui a toutefois réussi à marquer contre lui son 16-ème but en championnat au cours de la saison 2020-2021.



Mané et Mendy ont ensuite voyagé dans le même avion pour rejoindre le lieu de stage des Lions où ils étaient les plus attendus.



Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre) et Alfred Gomis (Rennes, France), positifs au coronavirus, sont attendus mardi pour la poursuite du stage, selon le médecin des Lions, Abdourahmane Fédior.



Seyni Dieng (QPR, Angleterre) et Habib Diallo (Strasbourg), qui ont également joué ce week-end avec leur club, sont aussi désormais tournés résolument vers la préparation de la 33-ème édition de la CAN qui démarre le 9 janvier au Cameroun.



Quant aux autres internationaux ayant démarré la préparation, l’ambiance est au beau fixe, avec notamment le capitaine Kalidou Koulibaly qui a repris l’entraînement collectif, le 1-er janvier, ce qui constitue un grand signe d’espoir pour le défenseur de Naples (élite italienne).



Blessé début décembre, Kalidou Koulibaly avait déclaré avoir un moment douté de sa participation à cette compétition avant de reprendre les entraînements il y a deux semaines.



Le capitaine des Lions fait partie des premiers à arriver sur le lieu de regroupement des Lions.



Le Sénégal va entrer en lice le 10 janvier contre le Zimbabwe.

















































