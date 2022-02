CAN-2022 : Retour sur la victoire et la qualification du Sénégal face au Burkina Faso (3-1)

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 3 Février 2022 à 01:45

Au terme d'un match plaisant et débridé, le Sénégal de Sadio Mané a fait plier le Burkina Faso, mercredi, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Pour sa deuxième finale consécutive après celle perdue en 2019, les Lion de la Teranga, enfin convaincants, affronteront le vainqueur de Cameroun - Égypte.Le Sénégal peut croire à son premier trophée ! Au terme d'un long combat face au Burkina Faso, mercredi 2 février, les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour leur deuxième finale de CAN consécutive, trois ans après l'échec contre l'Algérie. En face, les Étalons n'ont pas démérité et n'ont rien lâché, mais le coaching du Sénégal a une nouvelle fois fait la différence.