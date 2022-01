CAN 2022: Sénégal - Guinée équatoriale en quarts en direct

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 30 Janvier 2022 à 17:33

Quatrième et dernier quart de finale de la CAN 2022, ce dimanche 30 janvier à Yaoundé, avec Sénégal-Guinée équatoriale. Une rencontre entre les Lions et le Nzalang à suivre à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).



C’est le dernier des quarts de finale de cette CAN 2022 : une rencontre entre des Sénégalais, ultra-favoris mais poussifs depuis le début de cette compétition, et des Equato-Guinéens, surprenants durant cette 33e Coupe d’Afrique des nations. Le Nzalang va-t-il foudroyer les Lions de la Téranga, après les Fennecs d’Algérie et les Aigles du Mali ? Ou le Sénégal va-t-il faire respecter la logique ? Réponse ce dimanche 30 janvier à Yaoundé, à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).