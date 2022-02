[CAN 2022] Youssou Ndour: La force du football est extraordinaire»

Youssou Ndour, comment vous sentez-vous après le sacre des Lions à la CAN 2022 ? Comme un Champion d’Afrique ?



Youssou Ndour: Ça va très très très bien ! Après une journée de finale emplie de tension, d’une tension palpable, de craintes, de peur, ce que je retiens après la victoire, l’image que je garde, c’est que tout le monde était beau dans la joie ! J’ai passé la nuit à sillonner Dakar, et tout le monde était beau ! Les Sénégalais ne sont pas vilains mais là, ils étaient tous transfigurés. Comme quoi, la force du football est extraordinaire et nous attendions cette victoire depuis si longtemps.



Vous avez connu les déceptions des défaites qui ont précédé, alors comment vivez-vous la victoire ?



Je suis soulagé ! La première finale de CAN en 2002, disputée par Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Fadiga, Habib Bèye… etc j’avais décidé d’aller la voir à Bamako. J’avais loué un avion, mais après… j’ai été obligé d’être sur le terrain, pour consoler les joueurs. La deuxième finale, contre l’Algérie en 2019, j’ai quitté Dakar pour Le Caire… encore perdue. Alors cette fois, je me suis dit : « Non, je n’y vais plus, je reste à Dakar » et c’est la bonne !



Et je suis allé accueillir les joueurs à l’aéroport Senghor ! Et puis on a terminé cette journée de leur retour avec la Coupe en musique, par un concert gratuit pour tous à l’université Cheikh Antar Diop.