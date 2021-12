CAN 2022 : la CAF reste ferme, la compétition maintenue

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a profité de son voyage au Cameroun pour confirmer qu’à ce stade, la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février prochain n’avait pas lieu d’être annulée. « Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès. Je suis convaincu qu’après nos rencontres d’aujourd’hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l’Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l’engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l’engagement pour le développement du football en Afrique », a-t-il confié. Pour rappel, cette 33e édition de la CAN a déjà été reportée d’un an à cause de la pandémie et certains clubs européens souhaiteraient une annulation pure et simple de cette édition afin de conserver leurs joueurs durant les mois de janvier et février. En Angleterre, certains internationaux appelés par leur sélection pourraient être contraints d’effectuer une quarantaine à leur retour sur le sol britannique, ce qui serait forcément très pénalisant pour la seconde partie de saison.