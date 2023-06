CAN 2023 : Mali, Cap-Vert, Nigeria et Guinée Bissau qualifiés !

Après sa défaite contre la Gambie en mars (1-0), le Mali s’est parfaitement repris en allant s’imposer 2-0 sur le terrain du Congo. Tout s’est décanté durant la dernière demi-heure sur des buts d’Ibrahima Koné, bien servi par Hamari Traoré (62e), et de Nene Dorgeles (73e). Forts de six points d’avance sur leur victime du jour, 3e du groupe, les hommes d’Eric Chelle sont ainsi assurés de disputer la prochaine CAN. Pour l’imiter, le Congo devrait réaliser l’exploit et aller s’imposer en Gambie, 2e, lors de la dernière journée en septembre.



Togo et Sierra Leone au tapis



Dans le groupe A en revanche, tout est déjà décanté suite à la victoire arrachée par le Nigeria contre la Sierra Leone (3-2). En tête 2-0 après un doublé de Victor Osimhen (19e, 32e), les Super Eagles ont pourtant déchanté lorsque Mustapha Bundu (41e) a réduit le score et surtout quand Augustus Kargbo a égalisé (84e). Mais Kelechi Iheanacho a arraché la victoire dans le temps additionnel (90e+5). Outre le Nigeria, ce résultat qualifie aussi la Guinée Bissau, vainqueur de Sao Tomé mercredi (1-0), tout en éliminant la Sierra Leone.



Plus de suspense non plus dans le groupe B. Déjà qualifié, le Burkina Faso a subi son premier revers à Praia face au Cap-Vert (3-1). Même si Dayo avait répondu à l’ouverture du score de Bébé (7e) en égalisant avant la mi-temps (45e+3), Joao Paulo (67e) et Clé (90e+4) ont permis aux Requins Bleus de prendre un avantage définitif et d’accompagner les Etalons parmi les qualifiés. Malgré sa première victoire décrochée contre l’Eswatini (2-0) sur des buts de Denkey (14e) et Placca (90e+2), le Togo est éliminé.





































































igfm