CAN 2024 (Q) : Le Bénin arrache le nul face au Sénégal et se relance

Le Bénin de Gernot Rohr a réussi à tenir en échec le Sénégal, champion d’Afrique en titre, sur un score de 1-1. Dans un match considérablement dominé par le Sénégal, qui alignait une équipe largement remaniée, les Lions de la Téranga ont ouvert le score juste avant la mi-temps. Sur un centre précis de Sadio Mané, Jackson dévie de la tête pour Seck, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Il trompe ainsi Saturnin Allagbé, le gardien de but béninois.



Au retour des vestiaires, il faut attendre la 78ème minute pour assister à l’égalisation. Sur une belle passe de Junior Olaita, Moumini déclenche une frappe puissante. Le jeune latéral droit béninois de 20 ans envoie le ballon dans la lucarne de Dieng, le gardien sénégalais du soir.



Avec ce match nul 1-1, le Bénin se remplace dans la course à la qualification pour la CAN 2024. Sessegnon et les siens totalisent désormais 5 points à une journée de la fin des éliminatoires. Les Guépards devront jouer une finale décisive contre le Mozambique en septembre prochain pour décrocher leur ticket qualificatif. De leur côté, le Sénégal d’Aliou Cissé, déjà qualifié pour la compétition, se prépare pour un match amical contre le Brésil en début de semaine prochaine.



Ce résultat constitue une performance solide du Bénin, qui a su tenir à une équipe sénégalaise réputée pour sa force et sa qualité de jeu.





















































































Afrique Sports