CAN 2025 : Les chapeaux dévoilés, les potentiels adversaires du Sénégal connus

Les Chapeaux des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025, prévue l’année prochaine au Maroc, sont désormais connus. La Confédération Africaine de Football dévoilera la date du tirage au sort ultérieurement. En vue de cet événement très attendu par les férus du football africain, les 48 pays encore en lice ont ainsi été réparties en quatre chapeaux, basés sur le dernier Classement FIFA des Nations du mois d’avril.



L’hôte marocain se retrouve ainsi logiquement dans le Chapeau 1 en compagnie des deux finalistes de l’édition 2024, la Côte d’Ivoire et le Nigeria, ainsi que les têtes d’affiche habituelles du tournoi à l’image du Sénégal, de l’Egypte, du Cameroun ou encore du Mali, de l’Algérie et de la RD Congo.



En revanche, plusieurs grandes nations africaines comme la Guinée, le Ghana et le Gabon doivent se contenter du Chapeau 2. Le Chapeau numéro 3 sera également richement garni avec des équipes comme Madagascar, le Congo ou encore le Togo et la Tanzanie.





Une position qui ne veut surtout pas dire que les Lions n’hériteront pas d’adversaires costauds pour la phase de groupe de la prochaine CAN. Il convient de rappeler que les 48 pays seront répartis en 12 poules de 4 équipes qui s’affronteront durant 6 journées à partir de septembre 2024. Les deux premiers de chaque groupe composteront leur billet pour la phase finale au « pays des Lions de l’Atlas » !

Chapeau 1:



Maroc (13e)

Sénégal (17e)

Nigeria (30e)

Egypte (37e)

Côte d’Ivoire (38e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (44e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (59e)

Burkina Faso (62e)

RD Congo (63e)



Chapeau 2:



Cap-Vert (65e)

Ghana (68e)

Guinée (76e)

Guinée Equatoriale (79e)

Gabon (84e)

Zambie (86e)

Ouganda (92e)

Angola (94e)

Bénin (97e)

Mauritanie (105e)

Namibie (106e)

Kenya (107e)



Chapeau 3:



Madagascar (109e)

Mozambique (110e)

Congo (111e)

Togo (113e)

Libye (114e)

Guinée-Bissau (116e)

Comores (117e)

Tanzanie (119e)

Zimbabwe (122e)

Malawi (125e)

Sierra Leone (126e)

Soudan (127e)



Chapeau 4:



Centrafrique (128e)

Niger (129e)

Gambie (130e)

Rwanda (131e)

Burundi (140e)

Éthiopie (145e)

Botswana (146e)

Eswatini (148e)

Lesotho (149e)

Liberia (152e)

Soudan du Sud (167e)

Tchad (176e)













































































