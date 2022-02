CAN - L'EGYPTE ÉLIMINE LE CAMEROUN AUX TIRS AU BUT ET REJOINT LE SÉNÉGAL EN FINALE

L’Égypte de Mohamed Salah rejoint le Sénégal en finale de la CAN ! Au terme d’une demi-finale haletante, les Pharaons égyptiens se sont qualifiés grâce à la séance de tirs aux buts, au cours de laquelle l’ancien Lyonnais et Marseillais Clinton Njie a manqué le botté fatidique (0-0 après prolongation, 1-3 pour les Égyptiens aux tirs aux buts). L’opposition entre les deux stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané, promet de belles choses ce dimanche. Aucun des deux Reds n’a encore jamais remporté la reine des compétitions africaines.