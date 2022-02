CAN - LE SÉNÉGAL BALAIE LE BURKINA FASO ET SE QUALIFIE POUR LA 3E FINALE DE SON HISTOIRE

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 2 Février 2022 à 20:13

Le Sénégal s'est qualifié pour la troisième finale de son histoire à la CAN, la deuxième consécutive, après sa victoire ce mercredi sur le Burkina Faso (3-1). Tout s'est joué en seconde période avec le but du Parisien Abdou Diallo (70e), du Marseillais Bamba Dieng (76e) et de Sadio Mané (87e). Les Lions de la Teranga affronteront le Cameroun ou l'Egypte.



Le Sénégal est la première nation qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les coéquipiers de Sadio Mané se sont imposés au terme de la première demi-finale ce mercredi soir, contre le Burkina Faso au terme d’une prestation aboutie (3-1). A nouveau, l’attaquant de Liverpool a été crucial dans la victoire des siens avec une passe décisive et un but, inscrit en toute fin de rencontre. Les Lions de la Teranga d’Aliou Cissé disputeront donc dimanche la 3e finale de leur histoire dans la reine des compétitions africaines, face à l’Égypte ou le Cameroun, pays hôte, qui s’affrontent demain soir.