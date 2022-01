CAN - SADIO MANÉ LIBÈRE LE SÉNÉGAL FACE AU ZIMBABWE AVEC UN PENALTY MARQUÉ EN FIN DE MATCH

Le Sénégal s'en sort très bien. Ce lundi, les Lions de la Teranga ont battu le Zimbabwe, sur la plus petite des marques et au bout du temps additionnel (1-0), pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des nations. Au Kouekong Stadium de Bafoussam au Cameroun, c'est Sadio Mané qui a délivré les siens, sur penalty (90e+7). Les Sénégalais s'emparent évidemment de la tête du groupe B, alors que la Guinée et le Malawi, présents également dans cette poule, s'affrontent aussi ce lundi (17h).