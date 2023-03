CAN U20 : Sénégal-Gambie, un derby ouest-africain pour la finale

La finale de la 22e édition de la CAN U20 offrira au continent un match entre deux pays de l'Afrique de l'Ouest.





La Gambie a battu 1-0 en demi-finales, le Nigeria. Le but victorieux a été inscrit à la 7e mn par Adama Bojang.





Les Gambiens ont dans l'ensemble dominé le match, même si le Nigeria a réussi à se créer des occasions notamment dans le dernier quart d'heure du match. Ils ont obtenu un pénalty que Ahmed Abdullahi a manqué à la 86e minute.



Deux minutes plus tard, le joueur gambien Harona Njie, auteur d'une faute, est expulsé pour cumul de cartons.



Mais les Gambiens vont réussir à tenir le score et éliminer des Flying Egales septuple champions d'Afrique de la catégorie. Ils vont jouer leur première finale de CAN U20.





Plus tôt dans la journée, le Sénégal a éliminé la Tunisie sur le score de 3 buts à 0 et s'est qualifié pour une quatrième finale d'affilée.











































































aps