CAN U20 : le Sénégal sacré champion !

Les Lionceaux de la Teranga ont couronné une participation parfaitement maîtrisée dans la compétition en s’adjugeant leur premier sacre continental, après trois finales perdues.



Face aux Scorpions de la Gambie, les joueurs du coach Malick Daf ont, à l’image de toutes leurs prestations dans le tournoi, fait preuve de maîtrise tactique et technique.



Dès la 6e minute de jeu, les Sénégalais ont ouvert la marque grâce à Souleymane Faye qui reprend victorieusement de la tête un centre de Amidou Diop.

Après la pause, les Lionceaux vont accentuer leur domination avec un nouveau but inscrit par Lamine Camara à la 56e minute de jeu.



Le parcours de l’équipe U20 du Sénégal est doublement exceptionnel. Les Lionceaux terminent le tournoi en ayant la meilleure attaque (14). Il s’ajoute que l’équipe du coach Malick Daf n’a encaissé aucun but durant tout le long du tournoi. Ce qui fait de l’équipe sénégalaise la meilleure équipe du tournoi mais aussi la meilleure attaque et la meilleure défense.



Avec cette victoire en finale de la CAN U20, les Lionceaux du Sénégal imitent leurs aînés de la sélection nationale À, vainqueur de la CAN 2022 et ceux de l’équipe nationale locale, vainqueur du CHAN en février dernier.



Quelques mois auparavant, en octobre 2022, l’équipe nationale de Beach Soccer avait également soulevé son 8e titre continental, le 4e consécutif.





































le soleil