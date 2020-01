« CAP sur l’industrialisation », La coalition ADIANA de Thierno LO félicite le Président Macky SALL !

COMMUNIQUÉ

Toutes les instances de l’APD/ coalition ADIANA félicitent le Président Macky SALL, suite à l’inauguration de la première usine de fabrication de carreaux céramiques du Sénégal implantée à Sindia dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise.

Twyford ceramics est en droite ligne du programme Cap sur l’industrialisation. Le Sénégal enclenche de ce fait, le processus pour devenir un pays exportateur de carreaux !

Les importations de carreaux utilisées dans la construction étaient évaluées à 78.850 Tonnes / an, représentant une valeur de près de 30 milliards. Aujourd’hui avec une capacité installée de 50.000 m2 de carreaux par jour, l’usine « Twyford ceramics » va couvrir quasiment tous les besoins du marché national, et satisfaire en partie les besoins de la sous-région en carreaux. Un gain énorme pour notre économie.

Par conséquent, notre pays est sur la voie de la transformation de la structure de son économie. Le secteur de l’industrie est inscrit au rang des 5 initiatives présidentielles du projet ‘ligueyaal euleuk », pour lequel nous avons battu campagne et qui a été validé par les populations à hauteur de 58,25%.

La coalition ADIANA félicite le Président Macky SALL, pour ce cap vers une croissance forte, durable, et demande solennellement aux populations d’accompagner le Président Macky SALL pour la poursuite du PSE. C’est la meilleure voie, pour un bien être dans ce pays !



La coalition APD/ ADIANA