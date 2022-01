CBAO : Les travailleurs menacent de paralyser la banque

En point de presse, les travailleurs de la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO) sont très remontés contre leurs dirigeants. En effet, selon le porte-parole du personnel, Pape Doudou TOUNKARA, ils travaillent dans la précarité avec de bas salaires, des accords non respectés et une surexploitation dans leur travail. Ainsi, ils annoncent des mesures pour faire cesser ce qu’ils considèrent comme une « tyrannie ».



« Nous venons de terminer notre réunion avec les conseillers syndicaux. La décision qui est prise est de poursuivre le port du brassard rouge. Nous comptons dès lors entamer le service minimum dans tous les services de CBAO. C’est un combat commun que nous menons. Nous demandons à tout le monde de nous comprendre. Que ce soit les caissiers et les conseillers clientèle, tout le monde observera un service minimum », explique- Pape Doudou TOUNKARA.



Poursuivant, le syndicaliste de hausser le ton. « Un rassemblement à la place de la Nation le samedi 15 janvier à partir de 15 h. Nous avons déjà entamé la procédure pour obtenir une autorisation de manifester. Nous y sommes. Nous allons communiquer sur ça d’ici la fin de la semaine. Nous avons l’intention de paralyser le système bancaire au niveau de la CBAO. A CBAO, vous voyez des agents qui débarquent comme caissier et font plus de 10 ans dans le poste sans aucun avancement, aucun projet de carrière. Il faut que cela cesse », ajoute-t-il.





D’autre part, les travailleurs de la CBAO demandent le départ de l’actuel directeur général de la structure et de son équipe. Selon eux, « ils ont détourné les fonds. Chaque fin d’année, on ne sait pas où rentre le résultat des opérations ».













































