"CE SERA SANS LFI": MÉLENCHON ACCUSE LE PS D'ÊTRE "EN TRAIN D'ORGANISER UN NOUVEAU SOCLE COMMUN"

Le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a accusé dimanche 24 novembre le Parti socialiste d'être "en train d'organiser un nouveau socle commun" à la place de l'actuelle alliance du Nouveau Front populaire, lui reprochant de "tendre la main" au-delà de la gauche.



"Le PS cherche des alliés. Mais ce sera sans LFI": M. Mélenchon a réagi avec acidité sur X aux passages dans les médias dimanche de deux figures du PS, le patron des députés Boris Vallaud et le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane.



Invité de Questions politiques (France Inter/Le Monde/Francetv), M. Vallaud a notamment dit vouloir proposer à tous les partis, à l'exception du RN "de poser la question des conditions d'une non censure", si le gouvernement Barnier venait à être renversé.



Le député des Landes voudrait "reprendre le fil" de ce que "les groupes du Nouveau Front Populaire" à l'Assemblée et au Sénat avaient "commencé à faire à la mi août", "en disant: nous sommes prêts à des compromis textes par texte, nous sommes prêts à discuter des priorités de politique budgétaire".



De quoi faire dire à M. Mélenchon que le PS est "à la recherche d'une union nationale, pour transformer le NFP en 'nouveau socle commun' avec d'autres".



Bouamrane invite à "se détacher de Mélenchon"

Quant à M. Bouamrane, invité sur Radio J, M. Mélenchon a fustigé son souhait de voir "un gouvernement technique" installé si le gouvernement de Michel Barnier tombait.



En cas de censure, ce serait "gouvernement technique, paix des braves, que chacun reprenne ses billes. Et on se prépare pour les prochaines élections (...) la prochaine dissolution", a répété M. Bouamrane. Ce dernier a au passage "invité une partie" des Insoumis, écologistes, socialistes ou encore électeurs de gauche "à se détacher de Mélenchon" qu'il accuse de n'être que dans "l'incantation" et de semer "le chaos".



"Alerte. Le PS est en train d'organiser un nouveau socle commun avec d'autres à la place du Nouveau Front populaire. Vallaud, Faure, Bouamrane leur tendent la main. Qui empêchera ce changement de ligne au PS", s'est interrogé en retour M. Mélenchon.