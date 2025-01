CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA 145ÈME ÉDITION DE L’APPEL DE SEYDINA LIMAMOU LAYE | CAMBÉRÈNE AU CŒUR DE LA FERVEUR SPIRITUELLE

Dans son allocution, Seydina Issa Thiaw Lahi, président du comité d’organisation, a rappelé les enseignements fondamentaux de Baye Laye, centrés sur l’unicité de Dieu et l’égalité de tous les êtres humains. Il a exhorté les fidèles à dépasser les divisions, notamment celles liées aux castes, et à cultiver les valeurs d’unité et de tolérance.



Le président du comité a également mis l’accent sur l’importance de l’éducation et de la recherche scientifique, citant les exemples des nations qui investissent massivement dans ces domaines pour relever les défis globaux tels que le changement climatique et l’exploitation des ressources naturelles.



Seydina Issa Thiaw Lahi a souligné le rôle crucial de l’autonomisation des femmes, une vision prônée par Baye Laye dès les années 1930, ainsi que la nécessité de promouvoir le travail, qu’il considère comme le seul moyen de développement durable. « Le véritable ennemi de la démocratie, c’est la pauvreté », a-t-il affirmé, appelant à l’éradication de toutes ses formes.



Le discours a également été marqué par un appel au gouvernement pour intensifier les efforts contre la violence qui gangrène la société. Il a mis en garde contre ceux qui tenteraient de diviser le pays à travers les clivages ethniques ou confrériques, tout en appelant les Sénégalais à cultiver la paix et la solidarité.







Aux jeunes, il a adressé un message d’espoir, les exhortant à travailler, à s’instruire, et à nourrir des ambitions positives pour l’avenir. « L’espoir, l’ambition et la participation doivent guider les jeunes », a-t-il insisté.



La journée a été rythmée par des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal, des récitations du Coran et des chants religieux. Les fidèles, vêtus de blanc pour symboliser la pureté, ont transformé Cambérène en un espace de recueillement et de communion.



Le gouvernement, en collaboration avec le comité d’organisation, a mobilisé d’importants moyens pour garantir le succès de cette édition, avec des dispositifs de sécurité renforcés, des mesures sanitaires, et des infrastructures adaptées pour accueillir les pèlerins.



Cet événement spirituel, qui s’étend sur deux jours, se déroule sur trois sites emblématiques : Cambérène, Ngor et Yoff, réunissant les disciples .





Au-delà de l’aspect religieux, l’Appel de Seydina Limamou Laye reste un moment de réflexion sur les enjeux économiques et sociaux actuels. Cette année, un accent particulier a été mis sur la solidarité, la lutte contre la pauvreté et la cohésion nationale dans un contexte marqué par des défis importants.



Les célébrations se poursuivront jusqu’au 31 janvier avec un programme riche, incluant des conférences, des visites des sites symboliques de l’Appel, et des moments de prières collectives.



La 145ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye confirme une fois de plus la force de l’héritage spirituel sénégalais, rassemblant les croyants autour de valeurs intemporelles et d’un message universel d’espoir, de paix et de solidarité.





















































