CÉRÉMONIE OFFICIELLE : ALY NGOUILLE NDIAYE PORTE LE MESSAGE DE MACKY SALL

Le Ministre de l’Intérieur sortant, Aly Ngouille Ndiaye, a été aperçu à Yoff, a l’occasion de la 139e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue aujourd’hui dans la cité religieuse. En cette période de vacance gouvernementale avec la démission du Premier ministre et de son équipe vendredi, le président de la République, Macky Sall, a porté son choix sur lui pour diriger la délégation de l’Etat auprès de la communauté layène.







La présence a même été positivement appréciée par le fils aîné du khalife général des Layènes, Seydina Issa Laye. « Nous vous remercions. Les services que vous avez mis à notre disposition pour les besoins de l’Appel ont été à la hauteur », lui a-t-il dit devant l’assistance.







Prenant la parole au nom du chef de l’Etat, Aly Ngouille Ndiaye a délivré un message de paix et sollicité des prières avant de rappeler les engagements de Macky Sall auprès de la communauté layène. « Le Président a promis de continuer les travaux qu’il a déjà entamés à Yoff et à Cambéréne », a-t-il souligné.







Sur un autre registre, le désormais ancien ministre de l’Intérieur a évoqué le sens du dialogue auquel le Président Sall a appelé les Sénégalais. « Nous voulons construire le pays dans la paix. C’est pourquoi le Président tend la main à toutes les forces vives de la Nation », dira-t-il.







Aly Ngouille Ndiaye était accompagné d’autres ex-collègues du Gouvernement démissionnaire comme Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs maire de la commune de Yoff, mais également d’autres dignitaires du régime, à l’instar d’Aminata Tall, présidente du Conseil économique social et environnemental et des autorités de l’Etat comme le Gouverneur de la région de Dakar Mouhamed Fall ou le député et grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. Ils ont également participé à la prière dirigée par Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la famille Layène.