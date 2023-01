CHAN 2023 : le Sénégal bat la Côte d'Ivoire, 1-0

Le joueur du Jaraaf Moussa Ndiaye a inscrit le but du Sénégal à la 77e mn.



Entré quelques minutes plutôt, il a repris le ballon sur le coup franc de Lamine Camara qui a atterri sur le poteau pour ouvrir le score.



Le but sénégalais est validé grâce à la VAR.



Le Sénégal prend provisoirement la tête du groupe.



Les Ivoiriens ne parviendront pas à égaliser.



Les Lions sont très trop rentrés dans le jeu en installant une grosse pression dans le camp adverse.



L'attaque sénégalaise a donné, durant les 10 premières minutes, du fil à retordre à la défense Ivoirienne, en multipliant, sans succès, les occasions.



Le match a commencé à s'équilibrer à partir de la 15mn. Les Ivoiriens se montrent menaçants et se créent des occasions. Vigilante, la défense sénégalais s'en sort bien.



A une minute de la pause l'attaque ivoirienne a failli tromper le gardien sénégalais, Pape Mamadou Sy. La frappe du joueur de la Côte d'Ivoire Konaté est repoussée par le poteau.





Dans l'autre match du groupe, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont fait match nul et vierge.















































aps