CHANGEMENTS À LA TETE DE LA BDK

La Banque de Dakar entame la nouvelle année avec d’importants changements à sa tête. Le Conseil d’administration de BDK a procédé à la nomination d’un nouveau Directeur général en la personne de Malèye Faye, banquier de profession qui était en poste à Abidjan en Côte d’Ivoire. Cette nomination met fin à l’intérim qu’assurait Mme Safiétou Niang Sarr depuis bientôt 7 mois. Avec la nouvelle réorganisation, deux femmes sont nommées DGA. Il s’agit de Mme Safiétou Niang Sarr qui hérite, selon des sources concordantes, du portefeuille de DGA en charge des Supports, tandis que la Direction générale Adjointe en charge de l’Exploitation revient à une autre dame, en l’occurrence Mme Coumba Aw.

Les mêmes sources estiment que BDK a tenu bon en relevant son niveau de performance pour maintenir l’activité dans le contexte marqué de 2019. Mieux, il se dit que la banque a consolidé ses performances avec un Produit Net bancaire (PNB) en croissance et qui devrait, atteindre la barre symbolique des 10 milliards de FCFA. Des analystes y voient une jolie percée en dépit du contexte économique difficile et de l’âpreté concurrentielle sur la place de Dakar. BDK, qui a connu des départs, possède de réels atouts pour monter en puissance grâce à un portefeuille d’actifs diversifiés et innovants, notent des observateurs attentifs. Ces acquis prédisposent la Banque à tenir son rang mais aussi et surtout à élargir son spectre d’activités avec les opportunités déjà cernées. Il est sans doute un peu tôt pour connaître les priorités stratégiques de Malèye Faye, qui arrive à la tête de cette banque nanti d’une réputation favorable. Les semaines à venir seront édifiantes.

























emedia