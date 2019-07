CHEIKH SECK SUR LES GARDIENS SENEGALAIS ‘’Pour les tirs au but, le mental d’un portier est important’’

Comment jugez-vous les gardiens de but, depuis le début de cette Can ?



Je pense que les portiers sénégalais ont fait de belles prestations. Leurs matches sont très corrects. C’est vrai qu’Alfred (Gomis) a fait une petite erreur hier (mercredi contre le Bénin). Mais c’est des choses qui arrivent. C’est une erreur qui peut arriver à tout gardien de but. Heureusement que la balle n’est pas rentrée dans les buts. Ce sont des choses qui arrivent. Et je pense que ce sont des erreurs qui ne vont pas se répéter. Parce qu’à ce niveau de la compétition, cela se paye cash. Imaginez que si on avait encaissé un but sur cette erreur-là, ce serait difficile pour l’équipe de revenir. Heureusement que le match d’hier (mercredi) était maîtrisé de bout en bout. Mais bon, on ne retient que la victoire. C’est ça l’essentiel.



Quelle est l’importance des tirs au but dans cette compétition et comment les préparer idéalement ?



Pour les tirs au but, le mental d’un portier est important. La clé, c’est de se préparer, d’être concentré. Je vois ici tous les jours, à la fin des séances d’entraînement, que c’est un exercice que les joueurs font. Et la plupart d’entre eux réussissent leurs tirs. C’est important. Moi je pense que la série de penalties fait partie du match. Donc, il faut la préparer comme on prépare le match.



A propos de Gomis, que lui diriez-vous pour éviter cette frayeur qu’il a donnée à tout le camp sénégalais ?



Le poste de gardien demande beaucoup plus de concentration. Il faut d’abord avoir la balle avant de penser à la jouer. C’est ça qui a amené l’erreur. Mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il n’a pas été très sollicité. Ça aussi, ce n’est pas bon pour un gardien de rester tranquille pendant un bon bout de temps sans toucher le ballon. Mais il y a des matches où le portier est très sollicité. Par contre, il y en a où il l’est moins. Je pense que c’est le match où tu es moins sollicité qu’il faut rester concentré. Ce fut le cas, hier, pour Alfred. Il n’était pas concentré. Mais c’est un travail qui concerne le gardien, c’est lui qui est sur le terrain. Le staff fait correctement le travail, tous les jours. C’est les joueurs qui doivent faire ce qu’ils ont à faire sur le terrain.



Quel discours lui a été tenu à la fin du match ?



Le discours qui lui est tenu, c’est de lui faire savoir que ce genre d’erreur est à éviter. Il ne faut pas les répéter. Il faut d’abord penser à prendre le ballon avant de le jouer. C’est ce qui a fait qu’il a commis cette erreur. Je pense que ça ne va plus se renouveler.













