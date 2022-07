CHELSEA PROCHE DE S'OFFRIR KOULIBALY.

Alors que Matthijs De Ligt s'éloigne de Stamford Bridge et se rapproche du Bayern Munich, les Blues se seraient activés sur leurs deux pistes principales, Kalidou Koulibaly et Nathan Aké. Fabrizio Romano confirme même un rendez-vous entre les dirigeants des Blues et les représentants de l'international sénégalais hier. The Athletic et David Ornstein vont plus loin et annoncent qu'un accprord autour des 40 millions d'euros aurait été trouvé avec Naples.