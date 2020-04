CINQ CAS SUR SEPT ISSUS DE LA TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE

Encore cinq cas issus de la transmission communautaire ! Le Directeur de Cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, a révélé, lors de la lecture de la situation du jour, le décompte de sept nouveaux cas positifs au coronavirus Covid 19 sur 108 tests effectués. Mais, si le nombre de cas positifs est relativement bas tandis que le nombre de patients déclarés guéris est en constante hausse (8 aujourd’hui), ce qui reste inquiétant, c’est le nombre de cas issus de la transmission communautaire. En effet, c’est le cas de cinq des sept patients déclarés aujourd’hui. Les deux autres sont des cas contacts suivis par les services de gestion des épidémies.



A ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte 244 cas positifs recensés depuis le 2 mars, dont 113 guéris, 2 décès déplorés, un patient évacué à sa demande, en France, et 128 autres qui sont encore sous traitement.

























emediasn