CNCAS Louga: 596 millions pompés dans les caisses, 5 agents arrêtés, le chef d’agence en fuite

596 millions FCFA ont été détournés à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas), de Louga, devenue la Banque agricole. Selon "L’Observateur" qui livre l’information, 5 agents ont été arrêtés et emprisonnés. Les mis en cause étaient devant le tribunal de Louga, pour détournement de deniers publics, d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de banque, blanchiment de capitaux, entre autres. Le chef d’agence qui a pris la fuite, a écopé de 10 ans de prison. Le procureur a lancé un mandat d’arrêt international contre lui et requis 5 ans pour les autres prévenus.



ACTUALITÉ