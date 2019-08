COCAÏNE SAISIE AU PORT : DEUX TRANSITAIRES ARRÊTÉS

Rebondissement dans l’affaire des 1036 Kg de cocaïne saisis au Port de Dakar. En cavale depuis l’éclatement de l’affaire, deux (2) transitaires sont finalement tombés. L’Observateur, qui donne l’information, précise que V. et M. Ndiaye étaient dans le viseur de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS).



Dans cette affaire, une première saisie de 240 Kg avait été découverte le 26 juin dernier avant une deuxième de 798 kg de drogue, au Port de Dakar. La marchandise prohibée était dissimulée dans les coffres de véhicules débarqués du navire ’’Grande Nigeria’’, en provenance du Brésil en partance pour l’Angola. I. Thiam, dealer sénégalais notoire présenté comme le cerveau du trafic, a été déjà arrêté.



Deux (2) agents de Dakar terminal ont été placés sous mandat de dépôt, et deux (2) autres sous contrôle judiciaire.

Un couple allemand qui supervisait la drogue, le capitaine italien du navire, Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano, qui étaient dans le même bateau, ont été également arrêtés.



Cinq (5) mandats d’arrêts ont été lancés contre les fugitifs clairement identifiés dont I. Thiam, et les transitaires finalement interpellés.









emedias