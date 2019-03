COMMUNIQUE DES JEUNESSES DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE

Les élections présidentielles du 24 février 2019 ont encore démontré, si besoin en était, la maturité du peuple sénégalais, gardien de la démocratie de notre pays, le Sénégal. Après des élections transparentes, la proclamation des résultats définitifs du scrutin, par le Conseil constitutionnel, n’a fait l’objet d’aucun recours et a consacré la victoire éclatante de notre candidat, le Président Macky Sall.



Nous, Jeunesses de la majorité présidentielle, saluons alors vivement la maturité du peuple sénégalais pour avoir encore une fois, opéré le bon choix, en réélisant le Président Macky Sall. Lui seul, détenteur de la vraie souveraineté, ne s'est pas laissé emporter par les chants des sirènes pessimistes d'une opposition en déroute totale. Au Président Macky Sall, nous adressons une fois de plus nos sincères félicitations.



L'honneur en revient également à tous les membres de notre coalition Benno Bokk Yakaar qui se sont donnés corps et âme afin d'aboutir à cette large victoire, au premier tour, avec 58,26% des suffrages valablement exprimés. Qu'il en soient tous remerciés.



Aujourd'hui, le verdict des urnes est sans appel : le peuple sénégalais, dans sa majorité, a choisi l'émergence en votant massivement pour le candidat Macky Sall. Ses immenses chantiers, dans l’ensemble des secteurs de l’économie nationale auxquels s’ajoutent une politique sociale innovatrice ont fini de convaincre plus d'un sceptique. C'est pourquoi nous nous interrogeons, à juste raison, sur l'attitude des candidats de l’opposition, mauvais perdants.



Refusant de faire bonne figure, ils s'attèlent à faire dans la menace. Qu’Idrissa Seck et ses sbires se le tiennent pour dit : cette entreprise de déstabilisation ne peut prospérer. Le leader du parti «Rewmi» doit comprendre que sommes dans un Etat de droit et que nous ne laisserons personne ébranler les fondements de nos institutions, si chèrement acquises.



Nous, Jeunesses de la majorité présidentielle, encourageons l'Etat à ne point fléchir face à ces semeurs de désordre. Nous renouvelons également notre engagement sans faille auprès de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et nous l’invitons, dans le même temps, à continuer la dynamique de progrès déjà enclenchée afin de propulser notre cher pays sur les rampes de l'émergence.











Fait à Dakar, le 18 Mars 2018

Les Jeunesses de la majorité présidentielle