COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES 17 JUILLET 2019

Le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé ce mercredi 17 juillet 2019, le Conseil des ministres.



A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat, suite au rappel à Dieu ce lundi 15 juillet 2019 à Paris du Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales, Monsieur Ousmane Tanor DIENG, a présenté, au nom de la Nation, ses condoléances les plus attristées aux membres de l’Institution qu’il dirigeait depuis le 20 octobre 2016, au Parti socialiste, aux populations de la commune de Nguéniène dont il était le Maire, à sa Famille et à ses proches.



Il a rappelé la stature multidimensionnelle du disparu, d’homme d’Etat exceptionnel, de haut fonctionnaire digne et exemplaire, de diplomate émérite et d’homme politique averti, à la courtoisie remarquable. Il a salué la mémoire d’un allié loyal, qui a fondamentalement contribué au rayonnement de la démocratie sénégalaise et à la consolidation de l’Etat. Il a informé le Conseil qu’un hommage national lui sera rendu.



Le Président de la République a ensuite adressé, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations aux Lions du Football pour leur brillante qualification à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. Il a exhorté les joueurs et leur encadrement à ne ménager aucun effort afin de permettre à notre pays de remporter, pour la première fois, le trophée majeur du Football Africain.



Le Chef de l’Etat a par ailleurs informé le Conseil de son initiative et de sa décision d’ériger l'Economie sociale et solidaire en priorité nationale fondamentale, afin de renforcer l'inclusion sociale et consolider le Sénégal Emergent dans la prospérité durable et le bien être équitable des populations. A ce titre, il a invité le Gouvernement à procéder à l'évaluation systématique et à la capitalisation des acquis, actions et expériences mis en œuvre par les différents acteurs, notamment les coopératives, associations, fondations, Ongs et mutuelles.



Le Président de la République a en outre rappelé au Gouvernement, l'impératif d'intégrer les priorités écologiques et de développement durable dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Il a en outre indiqué la nécessité d'assurer le bon déroulement, sur l'ensemble du territoire national, de la 36 ème Journée de l'Arbre, prévue le dimanche 04 août 2019.



Abordant l’urgente nécessité de relancer la filière cotonnière, le Chef de l’Etat a souligné toute l’importance qu’il accorde à la transformation locale de la production agricole nationale avec une valorisation optimale du potentiel et des chaines de valeur de toutes les filières, dans les différentes zones de production.



Le Président de la République a notamment demandé au Ministre des Finances et du Budget d’engager les diligences nécessaires pour accélérer le financement de la deuxième phase du Parc industriel de Diamniadio.



Le Chef de l’Etat a clôturé sa communication sur le suivi de la coopération et des partenariats. Il a également évoqué son agenda international en informant le Conseil de sa participation, le vendredi 12 juillet 2019, à Abidjan, à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA, évènement au cours duquel, ses pairs lui ont adressé leurs chaleureuses félicitations suite à sa réélection



Au titre des communications :



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale et la préparation du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).



Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait le point sur la campagne agricole.



Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le financement de la campagne agricole et rendu compte des résultats de la mission du Fonds monétaire internationale.



Le Ministre en charge du Suivi du PSE a fait le point sur l’état d’avancement des projets phares.