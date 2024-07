Zeinab Dienne Sambe, une élève de 16 ans au parcours exceptionnel, a brillamment remporté le 1er Prix en Mathématiques et le 1er Prix en Sciences physiques au Concours Général 2024. Élève en Première S1 aux Cours privés Racine School de Guédiawaye, elle se distingue par son excellence académique et son dévouement à ses études.



Son parcours scolaire a commencé à l’École privée Franco-arabe La Maison de la Sagesse de Castor, où elle a étudié jusqu’en classe de CE1. A la suite d’un déménagement, elle a poursuivi son cycle élémentaire au Groupe scolaire Juge Kéba Mbaye, où elle a obtenu son premier diplôme scolaire, le CFEE.



Durant son cycle moyen, Zeinab a maintenu des moyennes impressionnantes de 17 et 18, ce qui l’a conduite à être sacrée Miss Maths académique en classe de quatrième, un titre qu’elle a également remporté au niveau national.



Après avoir obtenu son BFM en terminant première de son centre d’examen, elle a choisi de poursuivre ses études secondaires aux Cours privés Racine School de Guédiawaye, malgré la tentation d’intégrer le Lycée d’Excellence de Diourbel. En classe de seconde, elle a été couronnée Miss Sciences académique et nationale, consolidant sa réputation d’élève modèle.



Selon sa mère, l’éducation franco-arabe a joué un rôle crucial dans la formation de Zeinab, lui inculquant des valeurs de savoir-être et un ancrage religieux solide.



Elle loue également le sens de la responsabilité précoce de sa fille, soulignant que le travail bien fait est naturel chez elle.



Zeïnab attribue son amour pour les mathématiques et les sciences à ses professeurs de collège, dont la patience et la rigueur ont nourri sa passion. Bien qu’elle n’ait pas encore choisi de carrière pour son futur, elle s’intéresse particulièrement aux domaines des télécommunications, du génie civil, ainsi qu’aux métiers du pétrole et du gaz.







M. Mamadou Diène, Directeur des Cours privés Racine School de Guédiawaye, décrit Zeinab comme une élève exceptionnelle qui mérite un traitement spécial et la protection de l’État du Sénégal. Ses valeurs, son humilité et son excellence en font une locomotive et un modèle pour ses camarades.



Pour répondre à ses besoins académiques spécifiques, une de classe de Première S1 a été créée uniquement pour elle et deux autres élèves.



Avec une trajectoire aussi prometteuse et un engagement indéfectible envers ses études, Zeinab Dienne Sambe incarne l’excellence académique et peut contribuer au rayonnement des sciences au Sénégal.







































