CONFÉRENCE DE PRESSE DU CHEF D’UNE MISSION DU FMI AU SÉNÉGAL, MARDI

Gemayel Edward, chef d’une délégation du Fonds monétaire international en séjour au Sénégal, anime une conférence de presse mardi, à partir de 12 heures à Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Gemayel Edward et sa délégation sont dans la capitale sénégalaise dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier du Sénégal soutenu par l’Instrument de Coordination de la politique économique et de la 2ème revue du programme soutenu par la facilité de crédit de confirmation et l’accord de confirmation, rapporte la source.