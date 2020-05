CONFLIT DE COMPÉTENCE: Makhtar Cissé veut gérer la Senelec depuis son Ministère

Pape Demba Bitèye n’est pas un homme de paille. Et les membres du Conseil d’Administration, du Comité Exécutif et du Comité de direction de la boîte écartent toute possibilité de se laisser manipuler par un corps désormais étranger à la Senelec fut-il le ministre de tutelle.



«Malgré son apparence timide, Pape Demba Bitèye est très rigoureux dans le travail et il est inébranlable» nous confie un membre du Conseil d’Administration de la Senelec. Ce dernier ajoute que «les gens doivent savoir qu’il s’agit du Conseil d’Administration dans son unité qui rejette ce contrat et invite à sa renégociation». Il précise que le «Directeur général est tenu de suivre le Conseil». De l’avis de cet administrateur, «il est difficile de croire que c’est Makhtar Cissé qui a signé ce contrat, si vous ne voyez pas sa signature apposée sur le document. Vu l’expérience dont certains lui prêtent, il ne devrait pas faire ça à la Senelec et ni au Sénégal». Et il ajoute : «ceux qui soupçonnent des intérêts cachés derrière Akilee, ont raison, car personne ne comprend comment peut-on signer un contrat aussi désavantageux pour une entreprise au détriment de la Senelec».

Au-delà du contrat, Makhtar Cissé pensait pouvoir continuer à régenter la Senelec depuis son bureau au bord de la mer. Il refuse d’enlever ses habits de directeur général de la Senelec. Mais bien qu’il soit le ministre de tutelle de Pape Demba Bitèye, ce dernier ne s’est jamais laissé marcher sur les pieds. Il assume pleinement ses fonctions de Directeur général de la Senelec parce qu’au-delà, il connait mieux le secteur de l’énergie que son ministre de tutelle. En plus, après avoir fait son temps à la Senelec, Cissé devrait faire violence sur lui-même en tournant la page Senelec. Le Ministre de l’Energie croyait peut-être, pouvoir influencer la gestion de Bitèye qui, depuis sa nomination, a pris des mesures pour être conforme aux textes et en phase avec son conseil d’administration. Et plus, son intelligence de la situation, devrait l’aider à comprendre que jamais son successeur ne posera un acte sans l’aval du président de la République Macky Sall. Alors, vouloir faire du contrat d’Akilee (contrat troué comme du fromage gruyère), un combat de sa vie, une affaire d’honneur, d’orgueil alors qu’on n’a pas été clairvoyant, c’est vouloir affronter directement le président Macky Sall.

A. SECK