CONTRIBUTION sur "l'​Affaire des 94 milliards" – Pourquoi la Justice ne s’en mêle pas ?

Les Sénégalais, dans leur grande majorité souhaitent que soit élucidée l’affaire des 94 milliards révélée par Ousmane Sonko. L’ancien inspecteur des impôts radié de la Fonction publique avait révélé il y a peu qu’un haut fonctionnaire s’était enrichi illégalement à hauteur de 94 milliards. Il avait nommément accusé l’ancien directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo et un dénommé Tahirou Sarr d’avoir empoché indûment et au détriment du contribuable un pactole de 94 milliards. Pas moins.

Mais aussitôt après ses révélations, les apéristes sont montés sur leurs grands chevaux et commencé à lui chercher des poux sur la tête. Faute de pouvoir lui imputer une réplique qui contredit ses propos, ils décident de le convoquer à l’Assemblée nationale afin qu’il réponde devant une commission d’enquête.

Pourtant Sonko lui-même avait demandé au Procureur de la République d’être entendu sur les faits qu’il a portés sur la place publique tout en précisant qu’il possédait les preuves de ses allégations ? En quoi est-il besoin de mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour y voir plus clair si le concerné lui-même préfère et réclame avec insistance l’occurrence d’une action judiciaire ? Il y a anguille sous roche.

Cette commission parlementaire d’enquête ne sera jamais crédible aux yeux des Sénégalais. Elle apparaît comme de la poudre aux yeux pour "protéger" des copains et des coquins en rupture de ban. Car, pourquoi Mamadou Mamour Diallo et Tahirou Sarr ne devront-ils être entendus que par une commission du parlement et non pas devant des juges ? L’accusation est grave, les accusés restent muets et leurs camarades de parti sont restent dressés sur leurs ergots pour le défendre bec et ongles. « Non, les juges ne jugeront pas encore» disent-ils, «c’est à nous de déterminer s’il y a faute ou pas car ils sont des nôtres !».

Juge et partie produit quelle justice… juste ?









Amadou Djibril Fall

Enseignant, Yoff

fallagueun@yahoo.fr