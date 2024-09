COOPÉRATION MILITAIRE TRIPARTITE SÉNÉGAL-MALI-MAURITANIE | PATROUILLES TRANSFRONTALIÈRES ET SOUTIEN AUX POPULATIONS LOCALES

Dans le cadre de la coopération militaire tripartite entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, des opérations de patrouilles transfrontalières et des actions civilo-militaires ont été menées au profit des populations locales. Ces initiatives s’inscrivent dans le programme d’activités opérationnelles planifiées conjointement par les trois pays, renforçant ainsi leur collaboration dans la sécurisation des zones frontalières et le soutien aux communautés selon la Direction des Relations Publiques des Armées sur son compte X.



Le 10 septembre 2024, les unités de la Zone militaire N°4 du Sénégal ont effectué des patrouilles terrestres et fluviales conjointes avec leurs homologues mauritaniennes dans la région de Diogountourou, en Mauritanie. Le lendemain, le 11 septembre, des opérations similaires ont eu lieu du côté de Aroundou, au Sénégal, témoignant de l’engagement commun des deux pays à garantir la sécurité et la stabilité le long de leurs frontières.



En parallèle de ces opérations de patrouilles, des actions civilo-militaires ont été organisées au profit des populations locales. Lors de ces missions, des consultations médicales gratuites ont été offertes, permettant aux habitants de bénéficier de soins de santé de base et de conseils médicaux. Ces actions visent à renforcer le lien entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales, tout en répondant à des besoins essentiels dans des zones souvent éloignées des infrastructures médicales.



La coopération militaire entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie vise non seulement à renforcer la sécurité transfrontalière, mais aussi à lutter contre les menaces communes telles que le terrorisme, le trafic d’armes, et d’autres activités illicites. En multipliant les patrouilles conjointes, les trois pays entendent sécuriser les zones sensibles tout en soutenant les populations locales à travers des initiatives civilo-militaires.





































































Rts