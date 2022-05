CORONAVIRUS : 03 NOUVELLES CONTAMINATIONS (MINISTÈRE DE LA SANTÉ)

Trois nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées au cours des dernières 24h, a rapporté vendredi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Sur un échantillon de 870 tests virologiques, 03 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,34%, a indiqué le bulletin du ministère de la Santé et de l’Action sociale consacré à l’évolution de l’épidémie au Sénégal.



Ces contaminations proviennent de la transmission communautaire et ont été détectées à Dakar.



Selon la même source, aucun décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures, tandis que 04 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Elle ajoute que l’état de santé des autres patients suivis était jugé stable et qu’aucun cas grave n’était pris en charge dans un service de réanimation.



Actuellement, 15 patients sont sous traitement.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 86032 cas de Covid-19, dont 84050 guéris et 1966 décès.



Au total, 1 466 487 personnes ont été vaccinées depuis le lancement en février 2021 d’une campagne nationale de vaccination.







































aps