CORONAVIRUS : 1 DÉCÈS ET 3 NOUVELLES INFECTIONS RAPPORTÉS

Le ministère de la santé et de l’action sociale, a rapporté, mardi, un décès et trois nouvelles infections liés coronavirus au cours des dernières 24 heures.



’’Sur un échantillon de 1762 tests virologiques réalisés, 3 sont revenus positif, soit un taux de positivité 0,39%’’, indique le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la maladie au pays.



Parmi ces nouvelles infections, il ya un cas importé et deux issus de la transmission communautaire localisés dans la région de Dakar.



Selon le bilan du jour, 4 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 2 cas graves sont pris en charges par les services de réanimation.



Un (1) nouveau décès a été enregistré, lundi.



Depuis l’apparition du premier cas du coronavirus au Sénégal, 73.042 personnes ont été contrôlés positif, dont 72.046 guéries, 1881 décès et 12 patients encore sous traitement.



Sur le front de la vaccination, 1.303.075 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne en février dernier.



















































aps