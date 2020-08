CORONAVIRUS : 160 NOUVEAUX CAS DONT 91 CONTAMINATIONS COMMUNAUTAIRES ET DEUX DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir enregistré ce samedi 160 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 91 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire et deux décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.



Ces nouveaux cas (160) proviennent de 1886 tests virologiques, soit un taux de positivité de 8,48%’’, a déclaré le directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye lors d’un point de situation sur la maladie.



Dr Ndiaye a précisé que parmi ces nouvelles infections, 67 sont des cas suivis par les services sanitaires et deux cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).



Les cas issus de la transmission sont au nombre de 91, avec Keur Massar, dans la banlieue de Dakar et Saint-Louis qui enregistrent chacun 8 cas, a-t-il fait savoir.



Elles sont suivies par Dakar Plateau (6), Liberté (5), Thiès (4), Tivaouane (4), Guédiawaye (3), Mamelles (3), Maristes (3), Mbao (3), Tambacounda (3), Vélingara (3), HLM (2), Kaolack (2), Kolda (2), Médina (2), Niary Tally (2), Sacré Cœur (2), Sangalkam (2), Touba (2), a-t-il ajouté.



Les autres localités comptabilisent chacune un cas, a-t-il signalé, citant notamment Baobab, Bignona, Cambérène, Dieuppeul, Diourbel, Fass, Grand Yoff, Kédougou, Mbour, Mermoz, Ngor, Ouest Foire, Oussouye, Point E, Pout, Rufisque, Yeumbeul et Ziguinchor.



Le directeur de la prévention a indiqué que 22 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 57 cas graves sont pris en charge dans les centres de réanimations.



Deux décès supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a-t-il fait savoir.



A la date d’aujourd’hui, 12032 personnes ont été testées positives au Sénégal, dont 7637 guéris, 251 décès et 4143 patients sous traitement.



























































aps