CORONAVIRUS : 2 SÉNÉGALAIS TESTÉS POSITIFS EN GAMBIE

Faisant le point du jour, le ministère gambien de la Santé informe de la détection de deux nouveaux cas liés au covid-19, tous de nationalité sénégalaise. À ce jour, la Gambie recense 20 cas dont 10 sous traitement. Avec ces deux nouveaux cas, le nombre de Sénégalais testés positifs au covid-19 en Gambie se porte à cinq.



« Sur 77 tests effectués en ce jour par le ministère de la Santé, 2 sont revenus positifs. Portant à 20 le nombre de cas recensés en Gambie. Les deux cas détectés sont tous de nationalité sénégalaise. Le premier est un cas contact suivi de la 11e personne recensée la semaine dernière, le second est un pêcheur originaire du Sénégal, venu en Gambie, le 20 avril. Les deux individus ont la vingtaine. La bonne nouvelle est que les deux étaient mis en quarantaine et suivis par nos services. Le cas déclaré probable a été testé négatif, il attend de terminer ses jours de quarantaine. Alors que 5 contacts de ces deux personnes déclarés positives viennent d’être placés en quarantaine. 6 personnes viennent de compléter leur période de quarantaine et seront libérées dans les prochaines heures. Le pays compte aujourd’hui 100 personnes mises en quarantaine, 20 cas testés positifs dont 10 sous traitement et 2 cas probables. Au total, 1106 tests ont été effectués jusqu’ici ».



