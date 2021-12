CORONAVIRUS : 20 NOUVELLES INFECTIONS ENREGISTRÉES, DIMANCHE

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé dimanche, 20 nouveaux cas de Covid-19 sur 2102 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,95 %, contre aucun décès les dernières 24 heures.



Deux (02) cas contacts, suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont été enregistrés, et 18 autres issus de la transmission communautaire, indique le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



La même source précise que les transmissions communautaires ont été enregistrées à Dakar (15), à Keur Massar (01), à Guediawaye (01). Le département de Tivaouane, dans la région de Thiès a enregistré un (01) cas.



Elle ajoute que neuf (09) patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, deux (02) cas graves sont pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. L’état de santé des autres malades hospitalisés est ‘’stable’’.



Le Sénégal a, à ce jour, enregistré 74 161 cas déclarés positifs dont 72 212 guéris, 1 886 décédés et 62 sous traitement.



A la date du samedi 18 décembre, 468 personnes ont été vaccinées contre la maladie, portant le nombre total à 1 343 965.













































aps