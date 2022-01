CORONAVIRUS : 334 INFECTIONS SUPPLÉMENTAIRES DÉCLARÉES, DIMANCHE

Au total, 334 contaminations supplémentaires de Covid-19 ont été détectées sur la base de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2462 individus lors des dernières 24 heures au Sénégal, correspondant à un taux de positivité de 13, 56 %, a annoncé dimanche le ministère de la Santé et de l’Action.



Parmi les nouvelles infections 13 sont des cas contacts qui étaient suivis par les services sanitaires, les 321 autres étant issus de la transmission communautaire, c’est-à-dire des cas de contamination à l’origine méconnue des autorités sanitaires, rapporte le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé.



Dans le même temps, 103 patients ont été contrôlé négatifs et déclarés guéris alors que 1032, dont 4 dans un état grave, autres sont encore suivis à domicile ou pris en charge dans les structures dédiées, a indiqué la même source.



Elle fait savoir que 75671 personnes ont contracté le virus depuis la détection du premier cas dans le pays, le 2 mars 2020. Parmi ces patients 72748 ont recouvré la santé et 1890 ont perdu la vie, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Sur le front de vaccination, 1365479 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin un an près d’un an après le lancement d’une campagne nationale.

















































aps